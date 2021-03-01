2021/03/01 | 20:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، عن تعرض قرية خليل الحسيناوي، في جنوب بهرز الى هجوم قبل قليل بثمان قذائف هاون، محذرا من ان جميع الخيارات مفتوحة امام المواطنين والعشائر للدفاع عن مناطقهم بحال عجز الحكومة عن حمايتهم.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “قرية خليل الحسيناوي، في جنوب بهرز، تعرضت قبل قليل الى هجوم بثمان قذائف هاون، والأهالي يهددون بالنزوح خوفا على اراوحهم وعوائلهم خشية تكرار تالك الهجمات”، مبينا ان “الجهات الامنية والحكومة بحال عدم مقدرتها على بسط الامن وايقاف تلك الهجمات فستكون جميع الخيارات مفتوحة امامنا وامام عشائرنا للدفاع عن مناطقهم وحمياتها من تلك الهجمات الارهابية”.

واضاف الدهلكي، ان “الازدواجية والانتقائية في التعامل مع الملف الامني في ديالى شجع الجماعات المنفلتة والارهابية على التمادي، في غيها وعدوانها وارهابها، خصوصا ان هنالك اصوات نشاز ساهمت في ايقاد نار الفتنة مابين من ينادي في نزع المناطق من اهلها ويحرض بشكل علني على تهجير الناس دون اي محاسبة يقابلهم جماعات منفلتة معروفة للجميع تقوم باغتيال وقصف المدنيين العزل دون اي محاسبة او ردع لها”.

ودعا الدهلكي، القائد العام للقوات المسلحة، الى “الزيارة الفورية الى المحافظة والاطلاع بشكل مباشر على وضعها الامني قبل خروج الامور عن السيطرة وعدم الاكتفاء بالتقارير المضللة والمغلوطة التي تصل اليه من البعض ممن يريدون تشويه الحقائق او ايصالها منقوصة”، مذكرا اياه بان “القوات الامنية التي عجزت عن كشف قتلة مدير مكتبنا واخية في وضح النهار لحد هذه اللحظه خوفا من الجهات التي امرت بتنفيذ الجريمة لا يمكن الاعتماد عليها في كشف من اطلق الصواريخ في الليل وارعبت الناس الامنين، بالتالي اما ان تكون هنالك خطوات جادة في محاسبة المقصرين او خياراتنا نحن من يحددها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن تعرض قرية في ديالى الى قصف بالهاونات ويحذر.. جميع الخيارات مفتوحة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن تعرض قرية في ديالى الى قصف بالهاونات ويحذر.. جميع الخيارات مفتوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).