“المركز الخبري” ينشر تفاصيل المشاجرة التي حصلت في البرلمان

2021/03/01 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني ينشر ” المركز الخبري الوطني”، اليوم الإثنين، تفاصيل المشاجرة التي حصلت بين عدد من اعضاء البرلمان، خلال جلسة مجلس النواب.وقال مصدر نيابي، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “مشاجرة اندلعت بين النائب زياد الجنابي، والنائب احمد الجبوري (ابو مازن)، وصلت إلى حد رمي الأحذية”.وأضاف المصدر، أن “الشجار توسع ليشمل عدداً […]

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