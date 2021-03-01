التصويت على قانون الناجيات الايزيديات

2021/03/01 | 20:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عضو في اللجنة القانونية النيابية تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الناجيات الايزيديات في الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب اليوم الاثنين.

وقالت النائبة الماس فاضل في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المجلس صوت في جلسته اليوم على قانون الناجيات الايزيديات بجميع فقراته، مشيرا الى انه عملية التصويت على القانون لم تواجه اي مشكلة او معرقلات وتم اقراره.

وأضافت ان اقرار القانون انصاف لحقوق الناجيات الايزيديات لما واجهنه على ايدي ارهابيي تنظيم داعش ابان اجتياحه قضاء شنكال في 2014.

PUKmedia / خاص

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