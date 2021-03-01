2021/03/01 | 20:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستاني جوتيار عادل، ان اللجنة العليا لمواجهة كورونا قررت استمرار عملية التعليم مع الالتزام بالتعليمات الصحية، فيما يتم منع التنقل بين اقليم كوردستان والمناطق العراقية ايام الجمعة والسبت والاحد.

وقال عادل بعد اجتماع للجنة العليا لمواجهة كورونا خلال مؤتمر صحفي، انه تقرر استمرار عملية التعليم في مراكز التربية والجامعات، مع الاخذ بعين الاعتبار التعليمات الصحية واستمرار تشديد التعليمات.

واضاف، ان غرفة عمليات المحافظات اتخذت اجراءات شديدة لحماية المواطنين في الاقليم، مضيفا ان الاجراءات ستستمر حتى 10 من هذا الشهر ثم عقد اجتماع اخر للجنة وبعد التقييمات وتقرير وزارة الصحة، ستصدر قرارات اخرى اذا ما تطلب الامر، منها حظر التجوال واغلاق المدارس.

واشار المتحدث باسم الحكومة الى منع التنقل بين اقليم كوردستان والمناطق العراقية، ايام الجمعة والسبت والاحد.

PUKmedia خاص

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