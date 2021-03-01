مصدر يكشف مخرجات اجتماع منزل الخيون حول اختيار مرشح التظاهرات لإدارة ذي قار

2021/03/01 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قاركشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (1 آذار 2021)، عن آخر تطورات حوار الحراك الشعبي في ذي قار بخصوص ترشيح شخصية مستقلة لتولي ادارة المحافظة.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، انه " عقد اجتماع في منزل الشيخ حسين ال خيون، بين ممثلي الحراك الشعبي وبعض الشخصيات البارزة في المحافظة للتداول بخصوص اختيار مرشح من ساحة الحبوبي لادارة المحافظة".وتابع انه "حتى الآن تم ترشيح 15 شخصية لمنصب المحافظ ابرزهم نجم عبد طارش الغزي ، ياسر بشير ، محمد هديرس ،علي الخرسان".وتابع انه "لحد الآن لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي بخصوص اسم مرشح التظاهرات لتولي منصب المحافظ".واضاف ان "تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم غد لتقليص عدد المرشحين الى 5 أسماء فقط، حتى يتم تقديم اسمائهم بصورة رسمية الى الحكومة".

وبعد تكليف رئيس جهاز الامن الوطني، عبد الغني الاسدي، بمهام ادارة محافظة ذي قار بشكل مؤقت عقب استقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي على وقع احتجاجات وصدامات استمرت لأيام، راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، قررت ممثليات الاحتجاج في ساحة الحبوبي، أمس الاحد، تعليق حراكهم الاحتجاجي في المدينة وإمهال الحكومتين المحلية والاتحادية 3 أيام لتنفيذ جملة مطالب تقدموا بها، وجاء في مقدمتها:- التحقيق في ملف قتل المتظاهرين- إقالة قائد شرطة المدينة والتحقيق مع المحافظ السابق ناظم الوائلي- تكليف محافظ مدني مستقل ومهني ونزيه من أبناء المحافظة بموافقة متظاهري ساحة الحبوبي.

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