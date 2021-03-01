مصدر يكشف مخرجات اجتماع منزل الخيون حول اختيار مرشح التظاهرات لإدارة ذي قار

وبعد تكليف رئيس جهاز الامن الوطني، عبد الغني الاسدي، بمهام ادارة محافظة ذي قار بشكل مؤقت عقب استقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي على وقع احتجاجات وصدامات استمرت لأيام، راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، قررت ممثليات الاحتجاج في ساحة الحبوبي، أمس الاحد، تعليق حراكهم الاحتجاجي في المدينة وإمهال الحكومتين المحلية والاتحادية 3 أيام لتنفيذ جملة مطالب تقدموا بها، وجاء في مقدمتها:- التحقيق في ملف قتل المتظاهرين- إقالة قائد شرطة المدينة والتحقيق مع المحافظ السابق ناظم الوائلي- تكليف محافظ مدني مستقل ومهني ونزيه من أبناء المحافظة بموافقة متظاهري ساحة الحبوبي.
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