بغداد اليوم تنشر نص قانون الناجيات الإيزيديات المصادق عليه اليوم في مجلس النواب

2021/03/01 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الاثنين (1 آذار 2021)، نص قانون الناجيات الإيزيديات.وصادق مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم، على قانون الناجيات الإيزيديات.

للدخول إلى نص القانون إنقر هــنــاوافتتح مجلس النواب، الإثنين، 01 آذار، 2021، جلسته الـ 38 برئاسة رئيس المجلس، محمد الحلبوسي.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)"، إن "المجلس افتتح جلسته الـ38 في الدورة النيابية الرابعة في السنة التشريعية الثالثة بالفصل التشريعي الأول".واضاف البيان أن "الجلسة افتتحت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 180 نائبا".وفي مستهل الجلسة ادان رئيس مجلس النواب الهجوم الذي تعرض له النائب غالب محمد، فيما طالب الجهات الامنية في اقليم كوردستان بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

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