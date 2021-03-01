الرئيس صالح يشيد بتصويت البرلمان على قانون الناجيات الأيزيديات المقدم من رئاسة الجمهورية

2021/03/01 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اشاد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الإثنين، 01 آذار، 2021، بتصويت البرلمان على قانون الناجيات الأيزيديات المقدم من قبل رئاسة الجمهورية.

وقال صالح في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر" تابعته (بغداد اليوم)، إن "تصويت مجلس النواب على قانون الناجيات الايزيديات، ومن المكونات الاخرى، والمُرسل من رئاسة الجمهورية، انتصار للضحايا من بناتنا الذين تعرّضوا لأبشع الانتهاكات وجرائم الإبادة الداعشية".

واضاف أن "الجهد لمعرفة مصير باقي المفقودين والمختطفين، وانصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين يجب أن يتواصل".

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب، الإثنين، 01 آذار، 2021، على مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "البرمان صوت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات".

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