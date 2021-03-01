2021/03/01 | 20:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدمت اللجنة المالية النيابية ، طلبا رسميـا الى وزارة التربية لتزويدها بجداول احصائية عن اعداد المحاضرين والاداريين والحرفيين المجانيين في بغداد والمحافظات كل على حدة ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يطلب من التربية تزويده باعداد المحاضرين والاداريين والحرفيين المجانيين في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يطلب من التربية تزويده باعداد المحاضرين والاداريين والحرفيين المجانيين في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).