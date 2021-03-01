2021/03/01 | 20:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان تصويت مجلس النواب على قانون الناجيات الايزيديات، ومن المكونات الاخرى انتصار للضحايا الذين تعرّضوا لأبشع الانتهاكات وجرائم الإبادة الداعشية.وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على " تويتر " ان تصويت مجلس النواب على قانون الناجيات الايزيديات، ومن المكونات الاخرى، والمُرسل من رئاسة الجمهورية، انتصار للضحايا من بناتنا الذين تعرّضوا لأبشع الانتهاكات وجرائم الإبادة الداعشية ".واضاف :" يجب مواصلة الجهد لمعرفة مصير باقي المفقودين والمختطفين، وانصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: تصويت البرلمان على قانون الناجيات الايزيديات ومن المكونات الاخرى انتصار للضحايا لذين تعرّضوا لأبشع جرائم الإبادة الداعشية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: تصويت البرلمان على قانون الناجيات الايزيديات ومن المكونات الاخرى انتصار للضحايا لذين تعرّضوا لأبشع جرائم الإبادة الداعشية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).