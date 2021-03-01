تظاهرات في عدة مناطق بالعاصمة العراقية بغداد

2021/03/01 | 20:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانطلاق تظاهرة قرب ساحة جسر الطابقين ضمن منطقة الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد....

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