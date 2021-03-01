البصرة.. المئات يطالبون الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيقات مع عصابة الموت

2021/03/01 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر مئات المواطنين في البصرة مطالبين الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيقات مع عصابة الموت وانتماءاتهم السياسية.

وانطلق المتظاهرون من ساحة عبد الكريم قاسم وصولا لمبنى حكومة البصرة المحلية وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع اي مصادمات، وردد المتظاهرون شعارات تضامن ومساندة لأبناء محافظة ذي قار.

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