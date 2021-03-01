2021/03/01 | 20:21 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بانتهاء مباريات الجولة 21 لدوري الكرة الممتاز.. القوة الجوية اولاً بـ 47 نقطة و الزوراء ثانياً بـ 40 نقطة و الشرطة بالمركز الثالث بـ 37 نقطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/01 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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