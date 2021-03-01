الحلبوسي يجتمع غدا برؤساء القوى السياسية حول الموازنة والقوانين الضرورية

2021/03/01 | 20:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، ان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي سيعقد اجتماعا يوم غد، مع رؤوساء القوى السياسية حول الموازنة والقوانين الضرورية.وقالت في بيان ان “رئيس مجلس النواب يعلن تحديد يوم غدٍ لاجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء القوى السياسية حول القوانين الضرورية في أروقة المجلس، ومنها قانون الموازنة للإسراع بإقراره، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية”.

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