رئيس النزاهة يحدد “الطريق الأقصر والسبيل الأنجع” لإيداع الفاسدين خلف القضبان

2021/03/01 | 20:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد رئيس هيأة النزاهة، الاثنين، الطريق الاقصر والسبيل الانجع لايداع الفاسدين خلف القضبان وشدد رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد حميد) في بيان على أهميَّة تمسُّك الهيئة مُتمثّلةً بملاكاتها كافة بمهنيَّتها في تنفيذ مهمَّتها الوطنيَّة التي رسمها لها القانون، حاضاً على ضرورة الاضطلاع بمهمَّة إعادة تشييد ثقة الموطن بمؤسَّسات الدولة، وهدم مسعى الفاسدين الذين يحاولون التجاوز على القوانين وسرقة قوت المواطن، مُبيّناً أنَّ التقاعس عن تحقيق هذه الأهداف “لا يمنحنا العذر أمام الله والوطن”.ولفت في كلمته بحفل افتتاح بناية مكتب تحقيق القادسيَّة الجديدة بمحافظة الديوانيَّة، الذي حضره عددٌ كبيرٌ من رؤساء ومُمثلي مؤسَّسات المحافظة التعليميَّة والأمنيَّة والرقابيَّة والمدير العام لدائرة […]

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