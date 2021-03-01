2021/03/01 | 20:33 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بحوالي 2 بالمائة في نهاية جلسة اليوم الإثنين، مع مكاسب الأسواق العالمية جراء تراجع مخاوف التضخم.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأوروبية ترتفع 2% بالختام مع مكاسب الأسواق العالمية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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