الأسهم الأوروبية ترتفع 2% بالختام مع مكاسب الأسواق العالمية

2021/03/01 | 20:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بحوالي 2 بالمائة في نهاية جلسة اليوم الإثنين، مع مكاسب الأسواق العالمية جراء تراجع مخاوف التضخم.

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