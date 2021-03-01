دولة القانون يدعو الى اجراء تحقيق بتصريحات وزير الدفاع الأمريكي عقب قصف مقار الحشد

2021/03/01 | 20:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون رسول ابو حسنة، الاثنين، الى اجراء تحقيقات بشأن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي عقب استهداف قوات الحشد الشعبي قرب الحدود السورية.

وقال ابو حسنة لـوكالة /المعلومة/، ان “استهداف الحشد الشعبي في منطقة القائمة غرب العراق قرب الحدود مع سوريا مبيت ومدروس من قبل القوات الامريكية التي ادعت بانها قصف مواقع في داخل سوريا لكن الحقيقة مخالفة لذلك وهي تدرك الامر لان لديها استطلاعات واقمار صناعية قادرة على تحديد المواقع”.

واضاف، ان “تصريح وزير الدفاع الامريكي حمل الكثير من الامور التي يجب ان يكون فيها تحقيق من خلال حديثه عن تسريب معلومات من الجانب العراقي قادت الى توجيه الضربات وانها تمت في سوريا وليس العراق”، مؤكدا بان “ما حصل يجب الوقوف عنده لانه ادى الى سقوط ضحايا في صفوف قوة رسمية عراقية وكل الحقائق تؤكد بانهم ضمن حدود البلاد وليس سوريا”.

واشار الى ان “ماحدث تجاوز على السيادة العراقية وندعو الى موقف حاسم وان يكون للجنة الامن والدفاع النيابية دور في بيان مجريات ماحصل لانه الامر غير مقبول”.

وكانت طائرات امريكية استهدفت بعض مواقع الحشد الشعبي قرب الحدود السورية قبل ايام ما ادى الى سقوط شهداء.



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