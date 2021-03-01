الحلبوسي يحدد يوم غد اجتماعا لمناقشة القوانين الضرورية واحدها الموازنة للاسراع باقرارها

2021/03/01 | 20:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم غد الثلاثاء موعدا لعقد اجتماع ومناقشة القوانين الضرورية وخاصة الموازنة من اجل الاسراع باقرارها.

وقال مراسل /المعلومة/ن ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلن عن تحديد يوم غدٍ لاجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء القوى السياسية حول القوانين الضرورية في أروقة المجلس”.

واضاف ان “ابرز القوانين المزمع مناقشتها هي الموازنة من اجل الإسراع بإقرارها، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية”.



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