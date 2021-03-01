رئاسة البرلمان ورؤساء القوى السياسية يجتمعون غداً بشأن القوانين الضرورية

2021/03/01 | 20:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، عن تحديد يوم غدٍ لاجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء القوى السياسية حول القوانين الضرورية في أروقة المجلس.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “رئيس مجلس النواب، اعلن تحديد يوم غدٍ لاجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء القوى السياسية حول القوانين الضرورية في أروقة المجلس”.

واضاف ان ” من بين القوانين الموازنة للإسراع بإقراره، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية”.

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