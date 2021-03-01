بالوثيقة … نواب صلاح الدين يطالبون بتشكيل لجنة خاصة بتقصي حقائق الفساد في محافظتهم


بالوثيقة … نواب صلاح الدين يطالبون بتشكيل لجنة خاصة بتقصي حقائق الفساد في محافظتهم
2021/03/01 | 20:37 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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