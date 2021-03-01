مجلس النواب يحدد موعد مناقشة موازنة 2021

2021/03/01 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

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حدد مجلس النواب يوم غد الثلاثاء موعدا لمناقشة موازنة 2021 بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه (1 اذار 2021)، إن "الاجتماع سيناقش القوانين الضرورية في أروقة المجلس، ومنها قانون الموازنة للإسراع بإقراره، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية".

وصوت مجلس النواب، الإثنين، على مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (1 اذار 2021) إن "البرلمان صوت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات".

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