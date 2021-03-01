متظاهرو ذي قار يتفقون مع شيوخ عشائر الناصرية على ترشيح محافظ جديد (صور)

2021/03/01 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

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اتفق متظاهرو ذي قار، الاثنين، على ترشيح 15 شخصية لشغل منصب المحافظ، ابرزهم الدكتور نجم الغزي.

وذكر مصدر لـ ان ار تي، اليوم (1 اذار 2021)، انه "بعد اجتماعهم في مضيف ال خيون في الشطرة، اتفق متظاهرو ذي قار، الاثنين، على ترشيح 15 شخصية لشغل منصب المحافظ، ابرزهم الدكتور نجم الغزي".

واضاف، انه ، اضافة الى الغزي فإن علي مهدي عجيل والدكتور طارق نجم وعمران الموسوي وحميد الحصونة والدكتور شامل والمهندس محمد هديرس، هم من ابرز المرشحين لمنصب محافظ ذي قار.

وكان متظاهرو ذي قار قد امهلوا الحكومة الاتحادية 72 ساعة للاستجابة الى مطالبهم ومن بينها كليف محافظ مدني مستقل ومهني ونزيه من أبناء المحافظة بموافقة شباب ساحة الحبوبي.

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