البرلمان يحدد يوم غد موعداً للاجتماع مع رؤساء الكتل لحسم قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية

2021/03/01 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الإثنين، 01 آذار، 2021، يوم غد الثلاثاء، موعداً للاجتماع مع رؤساء الكتل السياسية لحسم قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية.

وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان إنه "تم تحديد يوم غدٍ لاجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء القوى السياسية حول القوانين الضرورية في أروقة المجلس، ومنها قانون الموازنة للإسراع بإقراره، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية".

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب، الإثنين، 01 آذار، 2021، على مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "البرلمان صوت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات".

وافتتح مجلس النواب، الإثنين، 01 آذار، 2021، جلسته الـ 38 برئاسة رئيس المجلس، محمد الحلبوسي وبحضور 180 نائبا".

وفي مستهل الجلسة ادان رئيس مجلس النواب الهجوم الذي تعرض له النائب غالب محمد، فيما طالب الجهات الامنية في اقليم كوردستان بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

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