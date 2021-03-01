الصحة تعلن عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا

2021/03/01 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا بالتعاون مع وزارة الاتصالات.وذكر بيان للوزارة : تم إطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص بحجز لقاح Covid-19 عبر موقع الوزارة الإلكتروني الخاصhttp://cov19reg.phd.iq/واهابت : بالمواطنين بالتسجيل والحجز للقاح./انتهى3

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