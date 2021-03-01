ايران تدشن مشروعا تطويريا بحقل نفط مشترك مع العراق ومصفاة تکریریة

2021/03/01 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دشنت وزارة النفط الايرانية، مشروع تطوير حقل "آذر" النفطي المشترك مع العراق ومصفاة تكريرية جنوب البلاد.واوضح وزير النفط بيجن زنكنة في مراسم التدشين التي أقيمت عبر تقنية الفيديوكونفرانس وحضرها الرئيس حسن روحاني اليوم الاثنين بحسب وكالة انباء "فارس " أن الاستثمارات الموظفة بلغت 2.6 مليار دولار بمشروع تطوير حقل " آذر" في ايلام (غرب) ومصفاة نفط " كنكان" (جنوب) ".وقال أن حجم الانتاج في المشروع مع افتتاح المرحلة التطويرية الثانية قد بلغ 65 الف برميل يوميا صعودا عن مستوى 30 الف برميل المحقق في المرحلة الاولى ".وحول مصفاة تكرير "كنكان" لفت الى أن المشروع يقع في منطقة عسلوية وبجوار مصفاة المرحلة الـ 12 من حقل بارس الجنوبي، وأن الاستثمارات الموظفة فيها بلغت بواقع/ 1 / مليار دولار وهو المشروع البتروكيماوي الـ 12 الذي يتم افتتاحه منذ 20 آذار 2020 حتى الان ".واكد زنكنة أن, طاقة إنتاج المصفاة تبلغ 3.5 مليون طن سنويا، وتعد في سلسلة انتاج البتروكيماويات كمشروع رئيس في انتاج اللقيم، وأن مبيعاتها السنوية ستلامس 1 مليار دولار"./انتهى2

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