الفتح يطالب الحكومة العراقية بحماية الحشد واخراج القوات الاجنبية

2021/03/01 | 20:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف الفتح، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية بحماية الحشد الشعبي من الاعتداءات الامريكية المتكررة، فيما طالب بإخراج قوات التحالف الامريكي من الع...

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