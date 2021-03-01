تدافع وشجار بالايدي والكراسي في جلسة مجلس النواب.. ومشعان الجبوري يوضح اسبابه

2021/03/01 | 21:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر من داخل جلسة البرلمان،

الاثنين، بإندلاع شجار وتدافع بين نواب

المكون السني من حزب تقدم ونواب الكتلة

التابعة لأحمد عبدالله الجبوري (أبو

مازن).

وذكر المصدر ، اليوم (1 اذار 2021)، "ابو

مازن افتع

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