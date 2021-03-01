آبل تعلن فتح متاجرها بالولايات المتحدة لأول مرة منذ مارس

2021/03/01 | 21:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة "آبل" إعادة فتح كافة متاجرها في الولايات المتحدة لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي.

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