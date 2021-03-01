البرلمان يشكل لجنة لتقصي حقائق الفساد في صلاح الدين

2021/03/01 | 21:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

شكل مجلس النواب، الاثنين، لجنة لتقصي حقائق الفساد في محافظة صلاح الدين.

وقال مراسل /المعلومة/، ان “مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق تضم لجنتي النزاهة والاقاليم وممثل من عن هيأة النزاهة وديوان الرقابة والادعاء العام بما ورد من ملفات في محافظة صلاح الدين.

وكان نواب في المحافظة قد قدموا طلبا لتشكيل لجنة بتقصي الحقائق حول حديث المحافظ عن الفساد في صلاح الدين.



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