عزيزتي المرأة النّذلة - نادية خلوف

2021/03/01 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف عشرات السّيدات العربيات و السّوريّات قتلن بدم بارد من قبل أزواجهن .



مئات النّساء السوريات يحاربن بناتهن .



وآلاف الزّوجات الشّابات يعانين من أزواجهن ، لكنّهن يعتقدن أنهن لا يستطعن فراقهم لأنهن يحببنهم.



طبعاً الحفاظ على العائلة مهم ، وعلى النّساء و الرّجال أن يحاولوا فتح حوار حول الأمور العالقة، و علينا أن لا ننكر أن هناك نسبة غير قليلة من الرّجال تحاول قدر الإمكان الاهتمام بالعائلة و ال ......





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