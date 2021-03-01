عزيزتي المرأة النّذلة - نادية خلوف

#نادية_خلوف عشرات السّيدات العربيات و السّوريّات قتلن بدم بارد من قبل أزواجهن .
مئات النّساء السوريات يحاربن بناتهن .
وآلاف الزّوجات الشّابات يعانين من أزواجهن ، لكنّهن يعتقدن أنهن لا يستطعن فراقهم لأنهن يحببنهم.
طبعاً الحفاظ على العائلة مهم ، وعلى النّساء و الرّجال أن يحاولوا فتح حوار حول الأمور العالقة، و علينا أن لا ننكر أن هناك نسبة غير قليلة من الرّجال تحاول قدر الإمكان الاهتمام بالعائلة و ال ......
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