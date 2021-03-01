الموقف الثورى والنشاط العملى - سعيد العليمى

2021/03/01 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى مهما كانت مواقفك السياسية صحيحة وصائبة على مستوى الرأى الشخصى او كانت معبرة عن جماعة صغيرة اوماتعتبره حزبا اوتنظيما مادام موجودا على صفحات الفيسبووك " الوهمية " - فمعظم الاسماء والاوصاف الرنانة الضخمة هى عبارة عن فقاعات واقعية فعلا / فلا احزاب ولاتنظيمات ولاتيارات ولكن هناك مايسمى بخداع الذات عن واقع الحال - فلن تكون هناك قيمة لها ( المواقف السياسية والرؤى الصحيحة فهى ليست فى هذه الحالة سوى راديكا ......





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