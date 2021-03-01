اتحاد الحقوقيين العراقيين: جريمة استهداف مقار الحشد تمنح ذوي الشهداء والجرحى حق مقاضاة امريكا

2021/03/01 | 21:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

اكد رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين فرع ديالى حسين الطائي، الاثنين، بان ذوي شهداء وجرحى الحشد الشعبي باستطاعتهم مقاضاة القوات الامريكية، بعد تعرضهم للقصف داخل الحدود العراقية.

وقال الطائي لـوكالة /المعلومة/، ان “اي جريمة تحدث ضمن حدود العراق في اي بقعة يحق لذوي الضحايا رفع دعاوى جزائية في المحاكم المختصة على الجهة التي تقف وراء الجريمة باستثناء من لهم حصانة دبلوماسية وفق اتفاقية جنيف وهذا الاطار محدد بدرجات معينة ومعروف لدى وزارة الخارجية”.

واضاف، ان “ذوي الشهداء والجرحى من الحشد الشعبي او اي قوة امنية عراقية بإمكانهم رفع دعاوي قضائية على القوات الامريكية التي تقوم بقصف مواقعهم لان الاخيرة ليس لديها اي اتفاقية حصانة ممنوحة لها من قبل الحكومة المركزية”.

وكانت الطائرات الامريكية قصفت مواقع للحشد الشعبي قبل ايام قرب الحدود السورية مع ادى الى سقوط ضحايا.



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