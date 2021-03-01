2021/03/01 | 21:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي، اليوم الاثنين، عن نوعين من شركات لقاح كورونا تعامل العراق معها، فيما أشار إلى أن البرلمان لن يتأخر بإقرار قانون يهدف للإسراع بإيصال اللقاح للشعب.وقال الكعبي للوكالة الرسمية إن “جهود خلية الازمة كانت واضحة من خلال التنسيق العالي المستوى مع وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية، وكان دورها واضحا جدا ومعروفا”، مبينا أن “العراق الان بصدد شراء لقاح كورونا من شركات متعددة اقرت من ضمن معايير دولية واستخدم من قبل بعض الدول”.وأضاف، أن “هناك صراعا الان وتواجد عدد كبير من الشركات في بعض الدول لغرض بيع هذه اللقاح”، مشيرا الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي: البرلمان لن يتأخر بإقرار أي قانون يهدف للإسراع بإيصال لقاح كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: البرلمان لن يتأخر بإقرار أي قانون يهدف للإسراع بإيصال لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: البرلمان لن يتأخر بإقرار أي قانون يهدف للإسراع بإيصال لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).