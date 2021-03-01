الأسدي يوجه وكلاء الأمن الوطني بتسيير أمور الجهاز أمنيا واداريا

2021/03/01 | 21:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، الاثنين، توجيها بشأن ادارة الجهاز بعد تكليفه بإدارة محافظة ذي قار مؤقتاً.وقال المكتب الاعلامي لجهاز الامن الوطني في بيان، إن الاسدي “ترأس اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع وكلاء الجهاز والمدراء العامين لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال”.واضاف البيان انه “في مستهل الاجتماع اصدر عبد الغني الاسدي عدداً من التوجيهات المتعلقة بادامة زخم الجهد الامني والاستخباري للجهاز وتكثيف العمل وفق الخطط والاستراتيجات التي تم وضعها لحماية امن البلد والمواطن”.وتابع البيان ان الاسدي “وجه الوكلاء بتسيير امور الجهاز امنيا واداريا لحين انتهاء مدة تكليفه بأدارة شؤون محافظة ذي قار”، […]

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