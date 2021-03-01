رئيس الجمهورية: اقرار قانون الناجيات الايزيديات انتصار للضحايا

2021/03/01 | 21:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتبر رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اقرار قانون الناجيات الايزيديات في مجلس النواب انتصار للضحايا.

وقال الرئيس برهم صالح في تغريدة على حسابه في تويتر يوم الاثنين، إن "تصويت مجلس النواب على قانون الناجيات الايزيديات، ومن المكونات الاخرى، والمُرسل من رئاسة الجمهورية، انتصار للضحايا من بناتنا الذين تعرّضوا لأبشع الانتهاكات وجرائم الإبادة الداعشية".

وشدد رئيس الجمهورية على انه "يجب مواصلة الجهد لمعرفة مصير باقي المفقودين والمختطفين، وانصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين".

PUKmedia / متابعة

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