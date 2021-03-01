البرلمان يشكل لجنة تحقيقية بملفات صلاح الدين ويرفع جلسته الى الاربعاء المقبل

2021/03/01 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق بما ورد من ملفات في محافظة صلاح الدين، فيما قرر رفع جلسته الى الاربعاء المقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يُشكل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق تضم لجنتي النزاهة والاقاليم وممثل عن هيأة النزاهة وديوان الرقابة والادعاء العام بما ورد من ملفات في محافظة صلاح الدين”.

واضاف ان “البرلمان رفع جلسته الى يوم الاربعاء المُقبل”.

يشار الى ان مجلس النواب، افتتح، اليوم الاثنين، جلسته الـ 38 من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي ، وحضور ١٨٠ نائباً”.

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