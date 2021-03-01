2021/03/01 | 21:41 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 1 مارس 2021 | 09:37 مساءً

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الصحة النيابية تعلق على تمديد حظر التجول الشامل والجزئي

كشف مقرر خلية الأزمة النيابية، حقيقة فرض حظر شامل للتجوال في العراق خلال الأيام المقبلة بسبب فيروس كورونا والسلالة الجديدة.



وقال مقرر اللجنة محمد الموسوي ان "الحظر الشامل سيفرض خلال زيارة رجب وثم يتحول الى حظر جزئي لمدة أسبوع وبعدها ينتهي الحظر".



فيما أستبعد مصدر في وزارة الصحة والبيئة، "التوصية بفرض حظر للتجوال لمدة أسبوعين بسبب زيارة رجب التي تصادف الأسبوع المقبل {ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام} وغداً يتوضح الأمر ويصدر القرار بشأنها".



وأكد انه "لم يصدر أي شيء رسمياً حتى الآن وما يطرح مجرد مقترحات وغدا من المحتمل ان يصدر قرار بخصوصها".



وتضاربت الأنباء اليوم بشأن حظر التجوال بين أسبوع الى أسبوعين على ان يكون شاملاً.



يذكر ان العراق قد دخل منذ 19 شباط الماضي، حظراً شاملاً للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظرا جزئيا باقي الأيام، لمدة اسبوعين، بعد تفش للسلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا في البلاد.



ولمحت وزارة الصحة بتمديد حظر التجوال.



وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح متلفز أمس الأحد, ان "حظر التجوال ساهم في انخفاض اصابات كورونا ولكن اذا استمرت الاصابات فقد نلجأ للحظر الشامل بعد انقضاء الاسبوعين" مبينا "يحتمل تمديد حظر التجوال بعد مناقشته من قبل اللجنة العليا وقد نلجأ للحظر التام، وهذا يعتمد على قرار اللجنة وبعد مناقشته من قبلها

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