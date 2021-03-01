نادية مراد: إقرار قانون الناجيات تاريخي وخطوة مهمة في الاعتراف بانتهاكات صادمة

2021/03/01 | 21:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصفت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة نادية مراد، الإثنين، تمرير قانون الناجيات الإيزيديات تحت قبة البرلمان، بـ”التاريخي”.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، إن “مراد وصفت التصويت على قانون الناجيات الايزيديات بالتاريخي، وذلك خلال إجراءها اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية برهم صالح”.وأضاف البيان، “وقالت الناشطة الايزيدية نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام في تغريدة على حسابها في تويتر: إن التصويت على قانون الناجيات الايزيديات تاريخي، وأجرت اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية برهم صالح عبرت فيه عن امتنانها لتقديمه مشروع القانون إلى مجلس النواب”.وأضافت مراد بحسب البيان، أن “إقرار القانون يمثل خطوة أولى مهمة في الاعتراف بالانتهاكات الصادمة ضد العنف […]

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