الصحة تطلق استمارة حجز لقاح كورونا الالكترونية

2021/03/01 | 21:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا باتلعاون مع وزارة الاتصالات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ان ار تي نسخة منه، اليوم (1 اذار 2021)، انه "تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وباشراف وزير الصحة حسن التميمي اعلنت وزارة الصحة عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا بالتعاون مع وزارة الاتصالات حيث تم إطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص بحجز لقاح Covid-19 عبر موقع الوزارة الإلكتروني الخاص

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ودعت الوزارة المواطنين للتسجيل والحجز للقاح Covid- 19 .

وتابع، ان "وزارة الاتصالات ستوفر مساحات الخزينة اللازمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة لطلب اللقاح وبأشراف ومتابعة وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد الشيباني الذي أمر بتوفير كافة المستلزمات والدعم اللوجستي للتعاون مع وزارة الصحة العراقية لإنجاح مساعيها الحثيثة للتخفيف من وطئت الجائحة، وهذا ما تسعى له وزارة الاتصالات دائما مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية لتوفير أفضل الخدمات للمواطن العراقي".

ومن المقرر ان يصل منتصف هذه الليلة بوتوقيت العاصمة بغداد، الدفعة الاولى من لقاح كورونا الصيني.

ا.ح

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