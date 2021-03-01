بعد توصية الصحة بتمديد الحظر.. توضيح نيابي بشأن نوايا الذهاب للحظر الشامل

2021/03/01 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتحدث عضو لجنة الصحة النيابية، حسن خلاطي، اليوم الاثنين (1 آذار 2021)، عن فاعلية الاجراءات الصارمة التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة خلال الايام الماضية للحد من تفشٍ أكبر للجائحة.وذكر خلاطي، خلال مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، "اليوم كان هناك اجتماعان في مبنى البرلمان الأول مع المدراء العامين لوزارة الصحة والثاني لخلية الأزمة النيابية وتم مناقشة موضوع لقاح كورونا وملف الحظر".وتابع ان "مسؤولي الصحة اكدوا ان إجراءات الحظر أسهمت بتقليل عدد الإصابات المتوقعة والمعدل التسارعي من 75% إلى 14% وهذا يعكس فاعلية الحظر والتزام المواطنين".وبخصوص ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي، حول فرض الحظر الشامل خلال الايام المقبلة، قال خلاطي "لم يتخذ أي قرار حتى الآن بتمديد الحظر ودائرة الصحة العامة قالت إنها تحتاج لخمسة أيام أو أسبوع إضافي من الحظر لقطع سلسلة الانتشار".ونبه الى ان "الطرح المطالب بتمديد الحظر نراه منطقياً"، ماضيا بالقول "لكننا نرى ان هناك اثار نفسية واقتصادية على المواطنين والأمر سيخضع للنقاش والدراسة".وبخصوص موقف وجبة اللقاح الصيني، بين النائب "اليوم ستصل أول دفعة من لقاح سينوفارم الصيني والبالغة 50 ألف جرعة".واكمل "كما ستصل دفعات من لقاح استرازينيكا خلال أسبوع"، مشيرا الى ان "لقاح فايزر مرهون بتشريع قانوني وتم مناقشته من قبل الحكومة، وقد قرأ في البرلمان قراءة أولى وسيكون هناك اجتماع خاص نيابي يوم غد وسنعمل على تسريع التشريع".

وكشفت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين، عن رفع توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر للتجوال لمدة 14 يوما.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير قوله، إن "اللجان الاستشارية تدرس رفع توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تتضمن فرض حظر للتجوال لمدة 14 يوماً لما لمسناه من تأثير إيجابي في انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "هناك رغبة في تمديد حظر التجوال حتى لا تعود نسب الارتفاع بالاصابات من جديد وكذلك لتمكين المؤسسات الصحية من استيعاب الاصابات وتقليل عدد الوفيات".

وأشار إلى أن "الاستمارة الإلكترونية التي اطلقت للمواطنين والخاصة بحجز لقاح كورونا من شأنها تقليل الازدحامات على المراكز الصحية"، مشيراً إلى أن المنحة الصينية ستوزع على المحافظات ثم انتظار الوجبات تباعاً".قبل ذلك، علقت خلية الأزمة في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على علاقة ما سُرب من نوايا لفرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوع، بالتزامن مع إحياء ذكرى وفاة الأمام الكاظم عليه السلام والتي تصادف بعد 9 أيام.

وقال عضو اللجنة، النائب رياض المسعودي، لـ"بغداد اليوم"، ان "حظر التجوال الشامل والجزئي ومنع التنقل بين المحافظات وغيرها من الاجراءات هدفها منع وصول عدد الاصابات بشكل يومي لأكثر من (15) الف إصابة وهو الخطر الأكبر الذي نخشاه".

وبين المسعودي ان "فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع بكل تأكيد لن يمنع زيارة استشهاد الامام الكاظم، خصوصاً ان خلال اداء الزيارة ستكون هناك اجراءات صحية صارمة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها، وهذا الحظر اذا فرض فهو ليس له علاقة بالزيارة بل هو لمنع وصول الإصابات الى ارقام يصعب السيطرة عليها وتفقد المؤسسات الصحية السيطرة على الوضع الوبائي".

وفي وقت سابق، كشف مقرر خلية الأزمة النيابية، جواد الموسوي، الاثنين (1 آذار 2021)، عن قرب فرض حظر تام لمدة أسبوع، خلال الأيام المقبلة.

وقال الموسوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي الحالي في العراق يعد ممتازاً، والفترة المقبلة ستشهد حظراً تاماً لمدة أسبوع واحد يتبعها حظر جزئي لأسبوع ثان فقط".

ومن المقرر أن تعقد لجنة الصحة والسلامة الوطنية، التي يرأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً لبحث الموقف الوبائي في العراق.

وحصلت (بغداد اليوم)، على معلومات تفيد بأن اللجنة ستفرض حظراً شاملاً لأسبوع كامل خلال الفترة المقبلة، بعد انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وكانت اللجنة قد أصدرت قراراً بفرض حظر للتجوال بشكل تام من مساء الخميس وحتى صباح الاثنين، وفرض الجزئي من الثامنة مساء خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

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