الخارجية توضح سبب عدم استدعاء سفيري إيران وتركيا وتتحدث عن خيارات أخرى

2021/03/01 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم وزارة الخارجية - أحمد الصحاف - مقابلة متلفزة

موقف سفيري إيران وتركيا رددنا عليه بإنه انتهاك للأعراف الدولية وهو مرفوض

نتخذ جملة من الخطوات للتعامل مع الموضوع وهناك من يتصور أنه يجب أن تكون الخطوة الأولى هي قضية الاستدعاء وتسليم مذكرة احتجاج

من الممكن ان تحل القضية بسياقات دبلوماسية معتمدة خارج إطار الاستدعاء وتسليم مذكرة الا بطرق أخرى متسلسلة

الحكومة قادرة على الدفاع عن سيادة العراق ووحدة أراضيه

نرفض أي تدخل من البعثات الدبلوماسية في الشؤون الداخلية العراقية

ندعو جميع البعثات إلى الالتزام باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول

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