مجلس النواب يُشكل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق بشأن ملفات الفساد في صلاح الدين

2021/03/01 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

شكل مجلس النواب، اليوم الاثنين، لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق بشأن ملفات الفساد في صلاح الدين، وذلك على خلفية تقديم أعضاء في مجلس النواب، طلبا إلى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق بقضايا فساد وهدر كبير للأموال وتلاعب بمقدرات محافظة صلاح الدين.

وقالت الدائرة الاعلامية في البرلمان، ببيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق، تضم لجنتي النزاهة والاقاليم وممثل من عن هيأة النزاهة وديوان الرقابة والادعاء العام بما ورد من ملفات في محافظة صلاح الدين".

وقدم أعضاء في مجلس النواب، اليوم الاثنين، طلبا إلى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق بقضايا فساد وهدر كبير للأموال وتلاعب بمقدرات محافظة صلاح الدين منذ 2008 وحتى 2020 الأمر الذي أثار حفيظة النائب الحالي محافظ صلاح الدين السابق أحمد أبو مازن ودفعه لإفتعال شجار داخل البرلمان مع مقدمي الطلب.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة الطلب المقدمة إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تضمنت تواقيع النواب المتقدمين بالطلب والذين ارتفعوا إلى ثمانين نائباً حتى ساعة إعداد الخبر، وأشارت إلى أنه "بناءا على ما جاء في لقاءات محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس ( عمار جبر خليل الجبوري) خلال لقائه على قناة العراقية الفضائية في برنامج (المحايد) والذي تم بثه من على شاشة قناة العراقية بتاريخ 2020/ 11/4 وبرنامج ( العاشرة) الذي تم بثه بتاريخ 2021/2/11 والمرفقة في القرص الليزري، والذي تضمن عرضه بالوثائق والادلة وجود فساد وهدر كبير في الأموال العامة وتلاعب في مقدرات واموال المحافظة والدولة العراقية واستحقاقات المواطنين من قبل المسؤولين في المحافظة والذين تم ذكر اسمائهم خلال اللقائين بصورة مباشرة أو من خلال مناصبهم".

وتضمن خطاب الطلب الموقع من النواب، أنه "نظرا لخطورة الموضوع وأهميته لتعلقه بالمال العام واستنادا للدور الرقابي لمجلس النواب وتنفيذا لما جاء في المنهاج الوزاري المقدم من قبل دولة السيد رئيس الوزراء في الفقرات ( اولا/ الأوليات /7) و خامسا: مكافحة الفساد والاصلاح الاداري / 1و 2)، راجين تفضلكم بالموافقة على تشكيل لجنة تحققية لتقصي الحقائق في ملفات الفساد المالي والاداري في المحافظة للفترة من 2008 ولغاية 2020".

وأفاد مصدر نيابي، اليوم الاثنين، بأن الشجار والتدافع الذي حصل في البرلمان، بين نواب المكون السني، كان سببه المباشر النائب أحمد عبدالله الجبوري، "أبو مازن".

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "النائب أحمد الجبوري (أبو مازن) تهجم بألفاظ نابية وافتعل شجاراً مع النواب الذين قدموا طلباً لرئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقة لتقصي الحقائق في ملفات الفساد المالي والإداري التي كشفها محافظ صلاح الدين عمار جبر من عام 2008 _ 2020، وقدم عنها وثائق دامغة".

وأضاف المصدر، أن "العديد من الكتل السياسية عبرت عن امتعاضها من تصرف الجبوري ووصفته بغير المبرر، وأكثر من ثمانين نائباً يوقعون الطلب والعدد بازدياد".

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