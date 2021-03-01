مجلس النواب يُشكل لجنة لتقصي الحقائق عن ملفات في محافظة صلاح الدين

2021/03/01 | 21:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق تضم لجنتي النزاهة والاقاليم وممثلا من عن هيأة النزاهة وديوان الرقابة والادعاء العام بشان ملفات في محافظة صلاح الدين./انتهى5

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