قائد عسكري : طرد امريكا اهم خطوة لتعزيز الامن في المنطقة

2021/03/01 | 21:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المساعد التنسيقي لرئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "العميد علي عبد اللهي" : ان طرد امريكا يشكل اهم خطوة لعودة الامن والاستقرار ا...

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