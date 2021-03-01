في اللحظات الأخيرة.. انقاذ امرأة حاولت الانتحار في بابل

2021/03/01 | 21:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، انقاذ امرأة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها في أحد أنهر المحافظة، في اللحظات الأخيرة.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعد تلقي نداء من قبل عمليات الشرطة بوجود امرأة تروم القفز بشط الحلة في محاولة للانتحار، هرعت مفارز الشرطة النهرية الى المكان وتمكنت من […]

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انقاذ امرأة حاولت الانتحار في بابل المركز الخبري الوطني.

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