الشمري: العراق وافغانستان ودول افريقية لم يصلها لقاح كورونا والصحة “تستغفل الشعب”

2021/03/01 | 21:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

انتقد عضو مجلس النواب كاظم الشمري، الاثنين، الاجراءات التي تتبعها الصحة في مواجهة كورونا وشراء اللقاح، مبينا ان اليمن وافغانستان والعراق وبعض الدول الافريقية فقط لم تحصل على اللقاح حتى الان.

وقال الشمري لـ/المعلومة/ ان “الاخبار والمعلومات التي اطلعنا عليها بشأن عمل وزارة الصحة في مواجهة كورونا مخيبة للآمال وخجولة وتركت الامور تسير بالقدرة الا ان كوادرها من مختلف التخصصات هم من واجهوا الفيروس وليس ادارة الوزارة”.

واضاف ان “الخلل وصل في توريد اللقاح واعتذار شركة فايزر وقولها بعدم التعامل مع العراق لاعتبارات تتعلق بالشفافية وحفاظا على سمعتها”.

واوضح ان “اللقاح وصل لكل دول العالم باستثناء افغانستان واليمن وبعض الدول الافريقية والعراق”، لافتا الى ان “الطامة الكبرى حديث الوزارة عن وصول اول وجبه من اللقاح الذي تعاقدت عليه وتبين بانه هدية من الصين للعراق”.

وتابع ان “ما لمسناه ان وزارة الصحة تستغفل الشعب العراقي ويجب مواجهة الوزير في البرلمان”.انتهى25و

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