الصحة العالمية تجهز العراق بكميات كبيرة من معدات فحص كورونا وتكشف عن موعد وصولها

2021/03/01 | 21:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس فريق الطوارئ في منظمة الصحة

العالمية، وائل حتاحت، اليوم الاثنين،

أن المنظمة جهزت وزارة الصحة والبيئة

بمعدات فحص فيروس كورونا، فيما كشف عن

موعد وصولها.

قال في حديث لـ”المركز الخبري

الوطني”، ت

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