استهداف ارهابي لقرية زراعية بـ13 قذيفة هاون في ديالى

2021/03/01 | 22:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مدير ناحية بهرز في ديالى نزار اللهيبي، الاثنين، ان اجمالي قذائف الهاون التي استهدفت قرية زراعية جنوب الناحية بلغت 13 قذيفة.

وقال اللهيبي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “اجمالي قذائف الهاون التي استهدفت قرية خليل الحسيناوي في قاطع جنوب بهرز (20كم جنوب بعقوبة) بلغت 13 قذيفة لافتا الى انه لم تسجل اي اصابات بشرية او مادية لكنها خلقت رعب في نفوس العوائل”.

واضاف، ان “القصف هو 8 من نوعه للقرية على مدار 4 سنوات متواصلة لافتا الى ان بعض الاسر كانت تريد النزوح بسبب الخوف والرعب لكن تم طمانة الاسر بعد وصول القوات الامنية داعيا الى موقف امني حازم لانهاء استهداف القرى من قبل الارهابين”.

واشار الى، ان “القوات الامنية بدات عملية بحث وتحري واستنفرت في القاطع من اجل الاستدلال على موقع اطلاق الهاونات”.

وتعرضت بعض مناطق جنوب بهرز الى اعتداءت ارهابية في الاونة الاخيرة ما ادى الى سقوط ضحايا”.انتهى 25ف

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