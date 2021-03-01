2021/03/01 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، إن المملكة العرابية السعودية بدأت باستيراد الطماطم والبطاطة والعراقية، عبر منفذ عرعر الحدودي.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “دول الخليج هي الأكثر انفتاحا لاستيراد بعض المحاصيل العراقية التي تتميز بمواصفات جيدة”.وأضاف أن “فتح منفذ عرعر الحدودي مع المملكة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة خليجية تبدأ باستيراد محصولي الطماطم والبطاطة والعراقية المركز الخبري الوطني.

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