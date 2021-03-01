مصر تعلن انشاء خط بري لنقل الركاب مع العراق والاردن

2021/03/01 | 22:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت مصر، أنها تعمل على انشاء خط بري لنقل الركاب بين العراق والأردن ومصر بسعر تذكرة 130 دولارا.

وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان لها، إن "بروتوكول موقع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة الاتحاد العربي السوبرجيت من الجانب المصري وكل من شركتي جيت الأردنية والوفود والمسافرين العراقية الخاصة"، مؤكدة أن "الخط البري يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر".

وأكدت أنه تم التباحث حول سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات في موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا، وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربي (المملوكة لمصر والأردن والعراق) وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق أفريقيا.

من جهة أخرى، أكد وزير النقل المصري كامل الوزير وسفير الأردن أمجد العضايلة، على أهمية البروتوكول الموقع لتسيير خط نقل بري بين الدول الثلاثة يبدأ من القاهرة مرورا بعمان وصولا إلى بغداد، وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولارا، شاملة سعر العبارة بين ميناءي نويبع والعقبة.

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