مجلس النواب يقرر عقد اجتماع مع القوى السياسية

2021/03/01 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو في مجلس النواب عن عقد اجتماع بين رئاسة المجلس ورؤساء القوى السياسية لبحث تشريع القوانين الضرورية.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني طه أمين في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين، ان رئيس المجلس محمد الحلبوسي اعلن خلال الجلسة عقد اجتماع لرئاسة المجلس يوم غد الثلاثاء مع رؤساء القوى السياسية لبحث مسألة اقرار القوانين الضرورية التي في المجلس.

وأوضح النائب طه أمين ان من ابرز هذه القوانين التي سيبحثثها الاجتماع مشروع قانون الموازنة الاتحادية ومشروع قانون المحكمة الاتحادية.

PUKmedia / فائق إيزدي

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